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قرقاش يعلق على استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف

أخبار العالم العربي

قرقاش يعلق على استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف
Reuters NEIL HALL
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علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تقديم رئيس ​الحكومة اللبنانية​ المكلف ​مصطفى أديب​ استقالته من منصبه اليوم السبت.

وكتب قرقاش عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق المليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرر".

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وكان أديب​ قد أعلن في كلمة له من ​قصر بعبدا في وقت سابق اليوم اعتذاره عن متابعة مهمة ​تشكيل الحكومة​.

المصدر: RT

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