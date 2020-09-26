قرقاش يعلق على استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تقديم رئيس ​الحكومة اللبنانية​ المكلف ​مصطفى أديب​ استقالته من منصبه اليوم السبت.

وكتب قرقاش عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق المليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرر".

لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق المليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرّر. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 26, 2020

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وكان أديب​ قد أعلن في كلمة له من ​قصر بعبدا في وقت سابق اليوم اعتذاره عن متابعة مهمة ​تشكيل الحكومة​.

المصدر: RT