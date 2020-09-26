قرقاش يعلق على استقالة رئيس الوزراء اللبناني المكلف
Reuters NEIL HALL
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ot5k
علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تقديم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مصطفى أديب استقالته من منصبه اليوم السبت.
وكتب قرقاش عبر "تويتر": "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق المليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرر".
لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق المليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرّر.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 26, 2020
وكان أديب قد أعلن في كلمة له من قصر بعبدا في وقت سابق اليوم اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة.
المصدر: RT