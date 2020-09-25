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الجيش اللبناني يعلن القبض على ضالع بقتل 4 جنود

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن القبض على ضالع بقتل 4 جنود
Globallookpress Marwan Naamani/dpa
صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش اللبناني القبض على متهم بالضلوع في مقتل أربعة جنود في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الجيش في بيان له إن وحدات من المخابرات والجيش في منطقة حيلان زغرتا شمالي لبنان اعتقلت الجمعة رجلا ينتمي إلى المجموعة المسؤولة عن قتل الجنود الأربعة، ويدعى أحمد سمير الشامي.

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يذكر أن الجنود الأربعة قتلوا أثناء محاولتهم اعتقال خالد التلاوي المشتبه بتورطه في مقتل عنصرين أمنيين ونجل رئيس البلدية في بلدة كفتون بشمال لبنان في 21 أغسطس.

وكان التلاوي أطلق النار وألقى قنبلة يدوية أثناء دهم الجنود لمنزله في منطقة البداوي قرب مدينة طرابلس الساحلية في 13 سبتمبر الجاري، مما أسفر عن مقتل 3 جنود في الموقع ووفاة رابع متأثرا بجروحه.

وفي وقت لاحق قتل التلاوي بالرصاص، وقال الجيش في حينه إنه يرأس "خلية مسلحة".

المصدر: فرانس برس

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