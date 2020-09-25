ليبيا.. وزير دفاع الوفاق يكلف مكافحة الإرهاب بفض الاشتباك بين كتيبتين متناحرتين

كلف وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح النمروش قوة مكافحة الإرهاب، بفض الاشتباكات بين كتيبتي "الضمان" و"أسود تاجوراء"، على خلفية مواجهات اندلعت بينهما فجر الجمعة.

وأمر النمروش في وقت سابق، بحل الكتيبتين وإحالة قادتهما للمدعي العسكري للتحقيق في الاشتباكات التي وقعت بينهما.

وقال: "أعطينا تعليماتنا باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين، إذا لم يتوقف فورا إطلاق النار".

وشهدت العاصمة طرابلس فجر اليوم الجمعة، اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة تابعة للوفاق، فيما ذكرت مصادر مطلعة أن الاشتباكات التي اندلعت في منطقة تاجوراء بين "الضمان" و"أسود تاجوراء"، أسفرت عن مقتل شخصين.

ناصر حاتم – الملف الليبي