الكويت تدعو لحل القضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية

دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، إلى حل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية.

وجاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء الكويتي خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال: "ندعو إلى ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق المبادرة العربية للسلام"، مؤكدا "موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وأهمية استئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية".

أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: كلمة سمو الشيـخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت 🇰🇼



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وشدد الصباح على "موقف الكويت الثابت في دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة"، وأن "القضية الفلسطينية تحظى بمركزية واسعة".

وأكد دعم بلاده جهود استئناف المفاوضات في جدول زمني محدد للوصول إلى حل عادل وشامل.

المصدر: "كونا"