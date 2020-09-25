السودان يمنح حزمة امتيازات لجهات إماراتية وأجنبية للتنقيب عن الذهب

وقعت وزارة الطاقة والتعدين السودانية 7 اتفاقيات امتياز للتنقيب عن الذهب في 4 ولايات مع عدة شركات محلية وأجنبية، بينها شركة مملوكة بنسبة كبيرة لمستثمرين إماراتيين.

وقال وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف خيري عبد الرحمن، إن السياسات الجديدة في قطاع التعدين، ستحدث نقلة كبرى بالبلاد حال تطبيقها.

وأشار إلى حدوث مراجعات فنية كاملة للوصول إلى اتفاقيات تعظم نصيب الدولة، وتتجنب استغلال الموارد بشكل سيء.

ومن جهتها أكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية المكلفة هبة محمد، أنه توجد 400 شركة تعمل في مجال الاستكشاف، إلا أن التي دخلت الإنتاج لا تتعدى 13، وتعمل منها بشكل فعلي 3 فقط.

وشددت الوزيرة على أهمية تغيير النظرة كمسار جديد يرتكز على أسس النجاح واستخدام الموارد بطريقة فعالة.

المصدر: راكوبة نيوز