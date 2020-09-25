مصر.. حريق في مصنع للمواد الكيماوية بمدينة السادات بالمنوفية - فيديو

اندلع حريق ضخم مساء اليوم الجمعة في مصنع "الوفا" للمواد الكيماوية، في المنطقة الصناعية بمدينة السادات بالمنوفية المصرية.

وأظهرت مقاطع مصور، ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف وهي تتصاعد من الموقع.

وأكدت مصادر أمنية، أن "فرق الدفاع المدني بمديرية أمن المنوفية، دفعت بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق".

وأضافت، أن "سيارات الإطفاء تحاول منع امتداد النيران بين المصانع المجاورة، وأن الحريق نشب داخل مصنع للأحبار، حيث تخزن فيه براميل تحتوي مواد كيماوية سريعة الاشتعال".

وتواصل فرق الدفاع المدني محاولاتها للسيطرة على الحريق، فيما لم يبلغ حتى الآن عن أي خسائر بشرية.

ناصر حاتم - القاهرة