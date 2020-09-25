إسبانيا تصدر مذكرة توقيف دولية ضد 3 عسكريين مغربيين

أصدرت السلطات الإسبانية مذكرة توقيف دولية ضد 3 عسكريين مغربيين، تتهمهم مدريد بقتل شابين إسبانيين في المياه المغربية قبالة مدينة مليلية سنة 2013.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المحكمة المعنية في مدريد، أن الشابين الإسبانيين محمد أمين دريس، وعبد السلام علي "توفيا إثر إصابتهما بطلقات نارية" مصدرها دورية لقوات بحرية مغربية، بعد أن كانا يبحران في شمال غرب المغرب.

وأشار تقرير عسكري مغربي إلى أن الشابين "كانا على متن زورق سريع مشتبه به ورفضا الامتثال لأوامر التوقف وهربا بعد طلقات تحذيرية".

وأضاف التقرير أن الدورية المذكورة "تنفذ عمليات مراقبة روتينية تهدف لمكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المخدرات".

المصدر: "لوفيغارو"