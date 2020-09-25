كردستان العراق.. السماح لطلاب السادس الإعدادي المصابين بكورونا أداء الامتحانات الوزارية

أصدرت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الجمعة، جدول الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي الخاص بالطلاب المصابين بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن الامتحانات الوزارية للمصابين بكورونا ستبدأ اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل وستستمر حتى الـ12 من الشهر ذاته.

وأجريت امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف السادس الإعدادي داخل القاعات الامتحانية مع اتباع إجراءات الوقاية من كورونا في الأول من سبتمبر الجاري واستمرت حتى العاشر منه.

وتوقفت العملية التعليمية في إقليم كردستان لهذا العام في 25 مارس الماضي إذ بدأت عطلة نصف السنة، ومن ثم حالت التدابير الوقائية من فيروس كورونا دون استئناف التعليم الذي كان يستمر في الأعوام الماضية حتى نهاية مايو.

وأصدرت تربية إقليم كردستان، قرارا في وقت سابق، سمح للطلاب الراسبين في ثلاث مواد أو أقل خلال الفصل الأول بالمشاركة في الامتحانات الوزارية للمراحل المنتهية، وحددت جدول امتحانات الفصل الثاني للطلبة الراسبين، مع تطبيق نظام القرار لعشر درجات.

وارتفع مجموع الإصابات بفيروس كورونا في كردستان العراق إلى 44695 حالة، منها 28674 حالة شفاء و1617 وفاة، فيما يتلقى 14404 مصابين العلاج في المستشفيات.

المصدر: "رووداو"