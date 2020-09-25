الكاظمي يرحب بدعوة الصدر لتشكيل لجان للتحقيق في الخروقات

رحب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في قضية استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر": "ندعم المقترحات التي قدمها السيد مقتدى الصدر، لتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية".

ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية، ونؤكد ان يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لامكان له في العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) September 25, 2020



كما توعد الكاظمي من وصفهم بـ"تحالف الفساد والسلاح المنفلت" بالعراق، إذ قال: "نؤكد أن القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق".



وكان الصدر قد دعا في وقت سابق، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية، والمقار الرسمية للدولة، وبما يضر بسمعة العراق.

ويشهد العراق بشكل شبه يومي هجمات بصواريخ الكاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء التي تضم مباني ومقار للحكومة العراقية، ومباني عدد من السفارات، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومنها السفارة الأمريكية.

المصدر: RT