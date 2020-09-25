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الكاظمي يرحب بدعوة الصدر لتشكيل لجان للتحقيق في الخروقات

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الكاظمي يرحب بدعوة الصدر لتشكيل لجان للتحقيق في الخروقات
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
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رحب رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لتشكيل لجنة أمنية للتحقيق في قضية استهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر": "ندعم المقترحات التي قدمها السيد مقتدى الصدر، لتشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية". 


كما توعد الكاظمي من وصفهم بـ"تحالف الفساد والسلاح المنفلت" بالعراق، إذ قال: "نؤكد أن القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك، وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق".

وكان الصدر قد دعا في وقت سابق، إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية، والمقار الرسمية للدولة، وبما يضر بسمعة العراق.

ويشهد العراق بشكل شبه يومي هجمات بصواريخ الكاتيوشا تستهدف المنطقة الخضراء التي تضم مباني ومقار للحكومة العراقية، ومباني عدد من السفارات، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، ومنها السفارة الأمريكية.

المصدر: RT

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