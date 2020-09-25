تصاعد الخلافات في تونس.. رئاسة الحكومة مستاءة من مصالح الإعلام في رئاسة الجمهورية

قالت قناة "موزاييك" الإذاعية التونسية إن "مصالح رئاسة الحكومة" قد عبرت لرئاسة الجمهورية عن استيائها لأسلوب إخراج اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأوضحت القناة الإذاعية، استنادا إلى مصدرها، أن "مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية" تم إبلاغها من طرف الحكومة الجديدة "استنكارها لطريقة إخراج لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة وما فيها من إساءة لصورة الدولة وتنافيها مع نواميس التعامل بين مؤسسات الحكم".

وأضافت الإذاعة التونسية، حسب مصدرها، أن رئيس الحكومة "سيرفض مستقبلا تصوير أي مقابلة يتم توظيفها بطريقة مسيئة للدولة ولمؤسسات الحكم"، وذلك "حرصا" منه على "الحفاظ على علاقات وضوابط عمل طيبة بين مؤسستي الدولة وعلى الاستجابة لكل دعوات رئيس الجمهورية للخوض في الوضع العام ومعالجة المشاكل المتعلقة بالشعب التونسي".

وانتشرت أخبار مؤخرا عن خلافات متزايدة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة التونسية على خلفية توترات بشأن تعيينات وزارية وتوجهات سياسية تزيد وضع البلاد، الاقتصادي والصحي في ظل أزمة وباء كورونا، تعقيدا.

المصدر: إذاعة "موزاييك" التونسية.