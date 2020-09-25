 
مباشر

تصاعد الخلافات في تونس.. رئاسة الحكومة مستاءة من مصالح الإعلام في رئاسة الجمهورية

أخبار العالم العربي

تصاعد الخلافات في تونس.. رئاسة الحكومة مستاءة من مصالح الإعلام في رئاسة الجمهورية
Reuters
رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ot0f

قالت قناة "موزاييك" الإذاعية التونسية إن "مصالح رئاسة الحكومة" قد عبرت لرئاسة الجمهورية عن استيائها لأسلوب إخراج اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وأوضحت القناة الإذاعية، استنادا إلى مصدرها، أن "مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية" تم إبلاغها من طرف الحكومة الجديدة "استنكارها لطريقة إخراج لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة وما فيها من إساءة لصورة الدولة وتنافيها مع نواميس التعامل بين مؤسسات الحكم".

تصاعد الخلافات في تونس.. رئاسة الحكومة مستاءة من مصالح الإعلام في رئاسة الجمهوريةاللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية التونسية برئيس الحكومة. الصورة: إذاعة "موزاييك".

وأضافت الإذاعة التونسية، حسب مصدرها، أن رئيس الحكومة "سيرفض مستقبلا تصوير أي مقابلة يتم توظيفها بطريقة مسيئة للدولة ولمؤسسات الحكم"، وذلك "حرصا" منه على "الحفاظ على علاقات وضوابط عمل طيبة بين مؤسستي الدولة وعلى الاستجابة لكل دعوات رئيس الجمهورية للخوض في الوضع العام ومعالجة المشاكل المتعلقة بالشعب التونسي".

وانتشرت أخبار مؤخرا عن خلافات متزايدة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة التونسية على خلفية توترات بشأن تعيينات وزارية وتوجهات سياسية تزيد وضع البلاد، الاقتصادي والصحي في ظل أزمة وباء كورونا، تعقيدا.

المصدر: إذاعة "موزاييك" التونسية.

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا