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ليبيا.. اشتباكات بين فصيلين مسلحين في تاجوراء وقوات الوفاق تتدخل

أخبار العالم العربي

ليبيا.. اشتباكات بين فصيلين مسلحين في تاجوراء وقوات الوفاق تتدخل
Reuters GORAN TOMASEVIC
اشتباكات في ليبيا (صورة أرشيفية)
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أفادت مصادر لـRT بأن قوة مشتركة تابعة لحكومة الوفاق الليبية تعرضت لإطلاق نار لدى محاولتها دخول منطقة بئر أسطى ميلاد بتاجوراء لفض اشتباكات بين كتيبتي "الضمان" و"أسود تاجوراء".

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جاء ذلك بعد أن أمر وزير الدفاع صلاح النمروش بحل الكتيبتين وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق في الاشتباكات التي حدثت فجر اليوم الجمعة.

يذكر أن المنطقة شهدت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منذ فجر اليوم الجمعة، وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط قتلى وجرحى، لم يتسن تحديد عددهم.

المصدر: RT

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