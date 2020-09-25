ليبيا.. اشتباكات بين فصيلين مسلحين في تاجوراء وقوات الوفاق تتدخل

أفادت مصادر لـRT بأن قوة مشتركة تابعة لحكومة الوفاق الليبية تعرضت لإطلاق نار لدى محاولتها دخول منطقة بئر أسطى ميلاد بتاجوراء لفض اشتباكات بين كتيبتي "الضمان" و"أسود تاجوراء".

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جاء ذلك بعد أن أمر وزير الدفاع صلاح النمروش بحل الكتيبتين وإحالة قادتهما إلى المدعي العسكري للتحقيق في الاشتباكات التي حدثت فجر اليوم الجمعة.

يذكر أن المنطقة شهدت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منذ فجر اليوم الجمعة، وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سقوط قتلى وجرحى، لم يتسن تحديد عددهم.

#تاجوراء فجر اليوم الجمعة



مليشية الضمان 🆚 مليشية أسود تاجوراء pic.twitter.com/uxF2ZtHr3C — المُـشير البـرقاوي (@mh_albrgawwe) September 25, 2020

المصدر: RT