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مصرف لبنان ينفي تقاضي حاكمه ونوابه علاوة 4 أشهر على رواتبهم

مال وأعمال

مصرف لبنان ينفي تقاضي حاكمه ونوابه علاوة 4 أشهر على رواتبهم
Reuters
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
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نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الجمعة، أن يكون قد تقاضى علاوات مالية إضافية إلى راتبه، مؤكدا أنه سيلجأ إلى القضاء للادعاء على مطلقي هذه الأخبار.

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وقال بيان صادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن "جريدة الجمهورية نشرت خبرا مفاده أن المجلس المركزي أقر علاوة أربعة أشهر لحاكم مصرف لبنان ونوابه. يؤكد حاكم مصرف لبنان أنه لم يتقاض أي علاوة أو أشهر إضافية".

وذكّر البيان أن "حاكم مصرف لبنان خفض راتبه منذ العام 1998، ولم تأت إضافات على هذا الراتب إلا الاضافات القانونية. ونتيجة لذلك، فإن راتب الحاكم ليس الأعلى في المصرف المركزي".

وختم البيان مؤكدا أن الخبر الوارد في صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عار من الصحة، مشددا على أنه يحتفظ لنفسه بحق الادعاء أمام القضاء.

المصدر: الوطنية للإعلام

 

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