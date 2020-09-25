الإمارات ترحب بـ"اجتماع عمان" لإعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بعقد "اجتماع عمان"، الذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.

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وكتب في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "كل الترحيب بدعوة اجتماع عمان والذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة"، وأضاف أن "التوجهات الواقعية والعملية، هي التي ستثمر وتبني على الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي".

كل الترحيب بدعوة إجتماع عمّان والذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة، التوجهات الواقعية والعملية هي التي ستثمر وتبني علي الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) September 25, 2020

وعقد وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، أمس الخميس، اجتماعا في عمان، للتنسيق والتشاور حول سبل دعم السلام في الشرق الأوسط، لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وحضر الاجتماع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام.

وحض اجتماع عمان، إسرائيل والفلسطينيين، على "إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة جادة".

وأكد الوزراء، في بيان، أن "إنهاء الجمود في مفاوضات السلام، وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة، يجب أن تكون أولوية".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد ثبات موقف بلاده ووضوحه تجاه القضية الفلسطينية، وشدد على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتحقيق السلام في المنطقة.

كما شدد الملك الأردني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

المصدر: RT