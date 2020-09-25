 
مباشر

الإمارات ترحب بـ"اجتماع عمان" لإعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة

أخبار العالم العربي

الإمارات ترحب بـ
Reuters
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/osyw

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، بعقد "اجتماع عمان"، الذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد
عبد الله الثاني يؤكد ثبات موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية
عبد الله الثاني يؤكد ثبات موقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية

وكتب في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "كل الترحيب بدعوة اجتماع عمان والذي ضم الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا إلى إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة وجادة"، وأضاف أن "التوجهات الواقعية والعملية، هي التي ستثمر وتبني على الرغبة الحقيقية للوصول إلى حلول مستدامة، وهذه القراءة الواقعية هي في صلب الموقف الإماراتي".

وعقد وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا، أمس الخميس، اجتماعا في عمان، للتنسيق والتشاور حول سبل دعم السلام في الشرق الأوسط، لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

وحضر الاجتماع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام.

وحض اجتماع عمان، إسرائيل والفلسطينيين، على "إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة جادة".

وأكد الوزراء، في بيان، أن "إنهاء الجمود في مفاوضات السلام، وإيجاد آفاق سياسية، وإعادة الأمل عبر مفاوضات جادة، يجب أن تكون أولوية".

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد ثبات موقف بلاده ووضوحه تجاه القضية الفلسطينية، وشدد على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتحقيق السلام في المنطقة.

كما شدد الملك الأردني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا