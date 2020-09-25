مقتل صيادين فلسطينيين برصاص البحرية المصرية

أطلقت زوارق مصرية النار فجر اليوم الجمعة، تجاه قارب صيد فلسطيني بعد اجتيازه الحدود البحرية بمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل اثنين واعتقال الثالث.

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وقال نزار عياش نقيب الصيادين إن "إطلاق نار كثيف صوب قارب فلسطيني حصل جنوب القطاع ما أدى إلى وقوع من فيه بين شهيد وجريح ومعتقل".

وأكد لوكالة "معا" الفلسطينية، أن نقابة الصيادين تنتظر رواية رسمية من وزارة الداخلية في قطاع غزة بعد إجراء الاتصالات مع الجانب المصري.

وقال زكريا بكر منسق اتحاد الصيادين في غزة، إن زورقا مصريا في منطقة رفح المصرية أطلق النار على ثلاثة أشقاء من عائلة زعزوع وهم: محمود، وياسر، وحسن محمد إبراهيم زعزوع وجميعهم من المحافظة الوسطى.

وأضاف أن "الأشقاء الثلاثة دخلوا البحر الساعة السابعة صباحا يوم الخميس، وأطلقت عليهم النار الساعة الواحدة من صباح اليوم الجمعة، والحديث حتى اللحظة يدور عن مقتل اثنين منهم واعتقال الثالث".

المصدر: معا