"معاريف" تكشف عن دولتين عربيتين في قائمة التطبيع قريبا مع إسرائيل

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، أن إسرائيل ستتوصل إلى اتفاقيات سلام مع دولتين عربيتين جديدتين بحلول الأسبوع المقبل.

وحسب التقرير، فإن الدولتين هما السودان وسلطنة عمان، اللتان تجريان محادثات متقدمة مع إسرائيل في الأيام الأخيرة، بوساطة ودعم مكثفين من الولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى إعلانات بشأن اتفاقيات السلام، في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة، أن انفراجا كبيرا حدث في الاتصالات بين إسرائيل وسلطنة عمان في الأيام الأخيرة، وتم الاتفاق على إصدار بيان حول تحقيق اتفاق التطبيع في القريب العاجل، مشيرة إلى أن الإعلان عن اتفاق إسرائيلي عماني سيتم الأسبوع المقبل، أو الأسبوع الذي يليه، في حال وجود مصاعب تقنية.

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وفيما يتعلق باتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان، قالت الصحيفة إنه سيتم الإعلان عن اتفاق كهذا في الأيام المقبلة، ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها إن إعلانا كهذا تأخر بعد أن أعلن المجلس السيادي في السودان أن خطوة كهذه ستتم بعد تشكيل حكومة وانتخاب برلمان دائم.

لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمارس ضغوطا على الخرطوم من أجل توقيع اتفاق تطبيع علاقات في الفترة الحالية وعدم انتظار انتخاب برلمان وحكومة دائمين.

وعلى صعيد متصل، أفادت "معاريف" بأن مديريْ ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية رونن بيرتس ووزارة الخارجية الون اوشفيز، توجها الأربعاء إلى المنامة، لبحث تفاصيل اتفاق السلام مع بين البحرين وإسرائيل.

وقالت مصادر خليجية للإذاعة العبرية، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على قطر، بهدف التطبيع مع إسرائيل، مقابل رفع دول الخليج الأخرى ومصر المقاطعة عن الدوحة، القائمة منذ ثلاثة أعوام، في حين أوضح مصدر قطري أن بلاده ترفض هذا الطرح، وترغب في الفصل بين المسألتين.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية