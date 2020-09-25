مصر.. مشاهد مؤثرة في جنازة رئيس مباحث سجن طرة

نشرت وسائل إعلام مصرية مشاهد مؤثرة، خلال جنازة رئيس مباحث سجن طرة، الرائد محمد عفت القاضي، الذي قتل خلال محاولة مدانين الهرب من السجن.

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ورسمت صحيفة "المصري اليوم" صورة مؤثرة للغاية لشقيق الضابط القتيل، الذي جلس أرضا أمام جثمان شقيقه، يذرف الدموع، مشيرة إلى أنه "لم يقو حتى على أداء صلاة الجنازة، وأن الصدمة كانت تجلل وجه والده وهو يردد لا إله لا الله".

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وكان الآلاف من أهالي مدينة شرس الليان في محافظة المنوفية قد شيعوا "جثمان الرائد محمد عفت القاضى، الضابط بسجن طرة، والذى قتل خلال محاولة 4 متهمين محكوم عليهم بالإعدام الهروب من السجن منهم 3 متهمين فى قضية "أنصار الشريعة" ومتهم بالقتل منتم إلى تنظيم "داعش"، في جنازة شعبية وعسكرية كبيرة، تقدمها اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية".

كما أدت جموع غفيرة "صلاة الجنازة علي روح الشهيد أمام مسجد الصعيدى فى مسقط رأسه بمدينة سرس الليان".

وأكد محافظ المنطقة الذي قدم واجب العزاء لأسرة الضابط القتيل، "أن الأعمال الإرهابية لن تثنينا عن مواصلة بناء الوطن".

وكان الرائد محمد عفت القاضى قد عمل رئيسا لمباحث سجن شديد الحراسة بطرة، ويبلغ من العمر 34 عاما، وهو خريج كلية الشرطة دفعة 2007، ومتزوج ولديه طفلتان، وحاصل على الماجستير فى الحقوق.

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المصدر: المصري اليوم