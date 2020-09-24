موريتانيا.. رئيس الوزراء يطالب وزير التعليم باحترام الأحكام القضائية

طالب رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال سيدي ولد سالم، بالتعامل الإيجابي مع الأحكام القضائية التي ترد قطاعه.

وجاء في رسالة موجهة من مدير ديوان رئيس الوزراء اليوم الخميس إلى وزير التعليم العالي، أنه "بتعليمات من رئيس الوزراء، يطيب لي أن أطلب منكم التعامل الإيجابي مع الأحكام القضائية النافذة والمؤصلة التي ترد قطاعكم".

وأضاف: "اتباع المساطر الإجرائية للطعن في الأحكام التي ترونها غير مناسبة لمصلحة مرؤوسيكم ومصالح قطاعكم حتى آخر مراحل التقاضي".

وتابع، أن "تجاهل الأحكام النافذة لا يساهم في التأسيس لدولة المؤسسات والقانون".

وأضاف: "في هذا السياق أحيل إليكم من أجل التسريع في تسويته، ملفا يتعلق بحكم قضائي لصالح مجموعة من الموظفين حصلوا على شهادات عليا إثر تكوين مرخص".

من جهتهم، قالت مجموعة الموظفين المذكورة في رسالة ديوان رئيس الوزراء، إنها "تثمن تعميم معالي رئيس الحكومة محمد ولد بلال إلى السادة الوزراء".

وأضافوا: "التعميم تأكيد لمبدأ فصل السلطات وخطوة جادة لرفع الظلم وإحقاق الحق، تنفيذا لتعهدات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني".

وتابعوا أن ملفاتهم كانت موضوع عمل لجان فنية مشتركة بين الوزارات المعنية، لمدة أكثر من 10 سنوات.

وأوضحوا، أنه "بعد تأخر التسوية لجأنا إلى المحكمة العليا، إذ حصلنا على أحكام قضائية، وصلت بالصيغة التنفيذية للقطاعات المعنية منذ أكثر من عام".

المصدر: "صحراء ميديا"