القوى العاملة المصرية: نتابع حالة المواطن الذي تعرض للطعن في السعودية

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية أن الوزير محمد سعفان، يتابع حالة العامل المصري الذي تعرض للطعن نتيجة شجار مع أحد السعوديين.

وتعرض العامل المصري عصام لحادث طعن بمقر عمله في محل عصائر بحي اليرموك، حيث قام أحد رواد المحل السعوديين ويدعى متعب عبد الرحمن، بمضايقة إحدى السيدات المتواجدات داخل المحل، وعند اعتراض المواطن المصري عليه قام بسبه وتشاجر معه وتوعد بإطلاق النار عليه.

وبعد مغادرته المحل عاد سريعا وبيده سكين، وقام بطعن العامل طعنتين إحداهما بالظهر بعمق 10 سم، والأخرى بالذراع الأيمن أدت إلى كسر عظمة الذراع وتم نقل المصاب إلى المستشفى.



وقام العاملون بالمحل بتصوير لوحة سيارة الجاني قبل هروبه مما أتاح الفرصة للسلطات السعودية للوصول إليه فى نفس اليوم، وهو حاليا محتجز بقسم شرطة الحمراء لحين انتهاء التحقيقات.

المصدر: RT