البرلمان الجزائري يرفع الحصانة عن نائبين

عقد مكتب الغرفة السفلى في البرلمان الجزائري اليوم الخميس اجتماعا برئاسة سليمان شنين رئيس المجلس الشعبي، لدراسة تفعيل إجراءات رفع الحصانة عن نائبين.

ودرس المكتب رفع الحصانة عن النائب عبد القادر واعلي، الذي شغل سابقا منصب وزير الأشغال العمومية، والنائب محسن بلعباس رئيس حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".

وقرر المكتب إحالة ملفي النائبين إلى لجنة الشؤون القانونية والإدارية.

وكان بلعباس قال أمس الأربعاء إن السلطات الجزائرية منعت اجتماعا للمجلس الوطني لحزبه.

بيان : الحكومة تمنع اجتماعا للمجلس الوطني للإرسيدي إعادة النظر في مبدا التعددية الحزبية تتأكد. إذ أن الاجتماع التنظيمي... Publiée par ‎Mohcine Belabbas محسن بلعباس‎ sur Mercredi 23 septembre 2020

المصدر: وكالات