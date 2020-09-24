حكومة إقليم كردستان تنفي اتهامات بغداد بـ"تهريب النفط"

نفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، تصريحات وزير المالية العراقي علي علاوي بشأن تورطها في تهريب النفط العراقي.

وقالت في بيان صحفي: "ننفي بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط، وهي ادعاءات لا أساس لها وتكهنات تفتقر إلى ما يثبتها".

وأضافت أن "الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره في الإقليم، خاضعة للتدقيق والنشر بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت وهي شركة عالمية تقدم خدمات تدقيق الحسابات والاستشارات المالية".

وأشارت إلى أن "حكومة إقليم كردستان خفضت من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك+، وأن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة مع أحقيتها مقارنة مع بقية أجزاء العراق".

المصدر: RT