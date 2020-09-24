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بابا الإسكندرية يوجه رسالة لسفير إثيوبيا الجديد حول سد النهضة والنيل

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بابا الإسكندرية يوجه رسالة لسفير إثيوبيا الجديد حول سد النهضة والنيل
Reuters
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أكد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن نهر النيل هدية من الله مثل الهواء والشمس لكافة البشر.

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وتابع خلال لقائه السفير الإثيوبي الجديد في القاهرة ماركوس تيكلي: "لذلك أصلي وأثق أن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان سوف تمضي قدما نحو الحل الملائم للجميع".

وأشاد البابا تواضروس الثاني بقوة العلاقة بين مصر وإثيوبيا وكذلك بين الكنيستين المصرية والإثيوبية.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به السفير الإثيوبي لتقوية العلاقات بين البلدين خلال فترة خدمته في مصر، وفي تقارب الشعبين المصري والإثيوبي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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