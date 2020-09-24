تركيا.. ترحيل 6 عراقيين بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"

قررت النيابة العامة في ولاية صامصون شمالي تركيا، ترحيل 6 مواطنين عراقيين تم توقيفهم في وقت سابق خلال عملية أمنية ضد تنظيم "داعش".

وأوقفت قوات مكافحة الإرهاب لدى مديرية أمن صامصون الاثنين الماضي 14 مشتبها في صلتهم بتنظيم "داعش"، إثر عملية أمنية نفذتها بالولاية.

وأشارت إلى أنه "وعقب انتهاء الأمن من إجراءات التحقيق مع الموقوفين العراقيين الـ6، قررت النيابة العامة في الولاية طردهم إلى خارج البلاد"، مؤكدة مواصلة التحقيق مع باقي المشتبه بهم.

المصدر: "الأناضول"