ملك البحرين: ندعو لحل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن بلاده تؤيد حل الدولتين كأساس لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال آل خليفة في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن "البحرين تؤيد حصول الفلسطينيين على كامل حقوقهم وإقامة دولتهم المستقلة".

وأضاف: "انطلاقا من حرصنا على أمن واستقرار المنطقة، وتجسيدا لنهجنا الراسخ في الانفتاح والتعايش مع الجميع، فقد تم الإعلان عن إقامة العلاقات مع إسرائيل، في رسالة حضارية تؤكد بأن يدنا ممدودة للسلام العادل والشامل باعتباره الضمانة الأفضل لمستقبل شعوب المنطقة جميعا".

وتابع: "لعل ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خطوة شجاعة لإحياء أمل السلام والاستقرار في المنطقة لهي خطوة موفقة ومباركة، بالتوصل إلى اتفاق سلام تاريخي مع إسرائيل، وبرعاية وجهود من الولايات المتحدة الأمريكية، في مقابل وقف ضم اسرائيل للأراضي الفلسطينية، وتعزيزا لفرص السلام وخفض حدة التوتر، ومنح شعوب المنطقة منطلق جديد للتفاهم والتقارب والتعايش السلمي".

وأشاد العاهل البحريني بـ"الجهود المقدرة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاز هذه الخطوات الاستراتيجية الهامة".

ووقعت البحرين والإمارات في الـ15 من الشهر الجاري، اتفاقا مع إسرائيل لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بينها، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جلالة الملك المفدى يلقي كلمة امام أعمال الدورة الخامسة والسبعين لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدةhttps://t.co/gcCUyUlYTcpic.twitter.com/0eXYcwxDaR — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) September 24, 2020

المصدر: "بنا"