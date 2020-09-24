تركيا تنقل رسالة إلى مصر عبر القائم بالأعمال في أنقرة

قالت صحيفة "حرييت" التركية، المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن أنقرة نقلت إلى القاهرة رغبتها باتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

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وقال الكاتب، سادات إرجين، في مقال نشرته "حرييت"، الأربعاء إن مدير عام وزارة الخارجية التركية، تشاغتاي إرجيس، نقل رغبة أنقرة بتوقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية بين البلدين، على غرار الاتفاقية الليبية التركية، إلى القائم بالأعمال المصري في أنقرة، عمرو حمامي.

وبحسب "حرييت"، فإن أنقرة بعثت "رسائل دافئة" إلى القاهرة، خلال الأيام الماضية، لتوقيع اتفاقية ترسم الحدود البحرية بين الجانبين.

وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات لوزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أبدى فيها استعداد بلاده لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر، مشابهة للاتفاقية التي وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق.

المصدر: وكالات