قرار بحذف بعض العبارات من خطابات المسؤولين في موريتانيا

أصدر الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، أمس الأربعاء، تعميما يقضي بحذف بعض العبارات من الخطابات الرسمية للمسؤولين.

وطالب الوزير الأول بحذف عبارات مثل "تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية" و"بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية" وكذا "بتعليمات من الوزير الأول المهندس أو الدكتور"، وفق ما جاء في التعميم.

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وأوعز ولد بلال في تعميمه بوضع حد للاستخدام الفوضوي للألقاب وبتفادي إقحام بعض التعابير الممجوجة في الخطابة الرسمية.

وأمر الوزير بحصر لقب "الفخامة" على رئيس الجمهورية، وقصر كلمة "المعالي" على الوزير الأول والوزراء، وحذف الألقاب التي ترمز إلى المؤهلات العملية والشهادات مثل الدكتور والمهندس والأستاذ.

كما طالب الوزير الأول بقصر لقب "السعادة" على السفير المعتمد وقصر لقب "الإمام" على إمام المسجد واستخدام لقب "الشيخ" لمن سواه من رجال الدين، فيما يحصر استخدام عبارة السيد لما عدا هذه الوظائف.

وجاء في التعميم أن هذه التعليمات تأتي في إطار تعزيز المؤسسات الجمهورية والتأسيس لخطاب رسمي يؤصل احترامها ويراعي التراتبية الحكومية والمؤسسية والإدارية.

المصدر: صحراء ميديا