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السيسي يصدر قرارا بمعاقبة 5 قضاة وفصلهم ونقلهم لوظائف أخرى

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السيسي يصدر قرارا بمعاقبة 5 قضاة وفصلهم ونقلهم لوظائف أخرى
Reuters
السيسي
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قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نقل 5 قضاة بمحاكم أسوان، وكفر الشيخ، وقنا، وشبين الكوم، وطنطا، إلى وظائف غير قضائية تعادل درجات وظائفهم.

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ووفقا للجريدة الرسمية فإن نقل القضاة إلى وظائف غير قضائية، جاء بعد حكم تأديب صادر ضدهم في وقت سابق.

وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بإحالة أحمد علي رضوان المستشار بهيئة قضايا الدولة إلى المعاش.

وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية أنه سيتم ضم مدة إضافية استثنائية قدرها سبع سنوات وسبعة أشهر إلى مدة الخدمة المحسوبة إلى التأمين والمعاش.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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