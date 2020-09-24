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نسبة التعافي من كورونا في السعودية تقفز إلى 94.85%

أخبار العالم العربي

نسبة التعافي من كورونا في السعودية تقفز إلى 94.85%
Reuters Ahmed Yosri Reuters
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ارتفعت نسبة التعافي من كورونا في المملكة العربية السعودية إلى 94.85%، اليوم بعد تسجيل 1007 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 314793 حالة.

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وتبقى في البلاد 12456 حالة نشطة من أصل 314793 إصابة تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء، بزيادة 498 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 561 في إحصائية أمس.

وحسب بيانات الوزارة، فقد توفي 30 شخصا بكوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، لتصبح حصيلة الوفيات 4599.

المصدر: وزارة الصحة السعودية

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