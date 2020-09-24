نسبة التعافي من كورونا في السعودية تقفز إلى 94.85%

ارتفعت نسبة التعافي من كورونا في المملكة العربية السعودية إلى 94.85%، اليوم بعد تسجيل 1007 حالات تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 314793 حالة.

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وتبقى في البلاد 12456 حالة نشطة من أصل 314793 إصابة تم تسجيلها منذ بداية تفشي الوباء، بزيادة 498 حالة جديدة خلال اليوم الماضي مقابل 561 في إحصائية أمس.

وحسب بيانات الوزارة، فقد توفي 30 شخصا بكوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، لتصبح حصيلة الوفيات 4599.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (498) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (30) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1007) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (314,793) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/5RYTQiHKw6 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 24, 2020

المصدر: وزارة الصحة السعودية