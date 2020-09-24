مدينة الملك سعود الطبية: 75% من المواليد الجدد في اليوم الوطني السعودي من الإناث

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية أن نسبة المواليد من الإناث في اليوم الوطني السعودي بلغت 75%.

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وذكرت وسائل إعلام سعودية أن مستشفى النساء والولادة في مدينة الملك سعود الطبية، شهد يوم 23 سبتمبر الذي يوافق العيد الوطني الـ 90 للمملكة ولادة 20 طفلا.

مدينة الملك سعود الطبية:



75% من مواليد اليوم الوطني التسعين هم إناث. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 24, 2020

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية على حسابها في "تويتر" أن نسبة الإناث من المواليد الجدد بلغت 75%.

المصدر: سبق