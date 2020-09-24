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مدينة الملك سعود الطبية: 75% من المواليد الجدد في اليوم الوطني السعودي من الإناث

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مدينة الملك سعود الطبية: 75% من المواليد الجدد في اليوم الوطني السعودي من الإناث
Reuters
السعودية - أرشيف
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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية أن نسبة المواليد من الإناث في اليوم الوطني السعودي بلغت 75%.

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وذكرت وسائل إعلام سعودية أن مستشفى النساء والولادة في مدينة الملك سعود الطبية، شهد يوم 23 سبتمبر الذي يوافق العيد الوطني الـ 90 للمملكة ولادة 20 طفلا.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية على حسابها في "تويتر" أن نسبة الإناث من المواليد الجدد بلغت 75%.

 المصدر: سبق

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