مدينة الملك سعود الطبية: 75% من المواليد الجدد في اليوم الوطني السعودي من الإناث
Reuters
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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية أن نسبة المواليد من الإناث في اليوم الوطني السعودي بلغت 75%.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن مستشفى النساء والولادة في مدينة الملك سعود الطبية، شهد يوم 23 سبتمبر الذي يوافق العيد الوطني الـ 90 للمملكة ولادة 20 طفلا.
مدينة الملك سعود الطبية:— أخبار السعودية (@SaudiNews50) September 24, 2020
75% من مواليد اليوم الوطني التسعين هم إناث.
وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية على حسابها في "تويتر" أن نسبة الإناث من المواليد الجدد بلغت 75%.
المصدر: سبق