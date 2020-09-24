"الجيش الليبي" يكشف "الوقائع الحقيقية" لسقوط إحدى مروحياته

أوضح "الجيش الوطني الليبي" ما وصفه بـ"حقيقة ما تم تداوله بشأن هبوط طائرة مروحية تابعة له في جنوب هون بمنطقة سوكنة".

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ونقلت وكالة الأنباء الليبية المتمركزة في شرق البلاد، عن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء خالد المحجوب قوله: "إن طائرة مروحية تابعة للجيش الليبي، هبطت اضطراريا في منطقة سوكنة بسبب عطل فني".

ولفت المحجوب إلى أن المروحية العسكرية "أثناء الهبوط انكسرت دعامة العجلات، ما أدى إلى سقوطها، ولم يصب أحد من طاقم المروحية".

وروى مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر، أن الطائرة المروحية ارتطمت بعد سقوطها بالأرض، ما أدى لاحتراقها بعد مغادرة الطاقم لها، مؤكدا في الوقت نفسه أنها "كانت في طلعة جوية استطلاعية عادية".

المصدر: وال