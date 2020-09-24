ظريف: أفضل طريقة لمعالجة مخاوف تركيا تتمثل بنشر قوات سورية وعراقية على حدودها
Reuters Khalil Ashawi
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اعتبر وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف أن الحل الأمثل لمعالجة مخاوف تركيا "المفهومة" بشأن الفصائل الإرهابية في المنطقة الحدودية مع سوريا يتمثل في نشر قوات سورية وعراقية هناك.
واعتبر ظريف في تصريحاته التي أدلى بها لوكالة "سبوتنيك" خلال زيارته إلى موسكو اليوم الخميس، أن تركيا بوجودها في دول خارج أراضيها كسوريا والعراق، لا تساعد على حماية أمنها، كما تعتقد، بل تخل بأمن المنطقة.
المصدر: "سبوتنيك"