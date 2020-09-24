مصر.. مصرع 4 أطفال وامرأتين في انهيار منزل.. (صور)

لقي 4 أطفال وسيدتان مصرعهم في مصر في حادث انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر في سوهاج.

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وقامت قوات الأمن بالدفع بقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية لمكان الانهيار للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض خاصة بعد أن قال الأهالي إن هناك عددا من أفراد المسكن تحت الأنقاض.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وجار تحرير محضر بالواقعة إلى أن يتم استخراج باقي الضحايا من تحت الأنقاض.

المصدر: اليوم السابع