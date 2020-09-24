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مصر.. مصرع 4 أطفال وامرأتين في انهيار منزل.. (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. مصرع 4 أطفال وامرأتين في انهيار منزل.. (صور)
Reuters
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لقي 4 أطفال وسيدتان مصرعهم في مصر في حادث انهيار منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب الأحمر في سوهاج.

مصر.. مصرع 4 أطفال وامرأتين في انهيار منزل.. (صور)المنزل المنهار
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مصر.. استخراج 7 جثامين من تحت أنقاض منزل انهار بالمحلة (فيديو)

وقامت قوات الأمن بالدفع بقوات الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية لمكان الانهيار للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض خاصة بعد أن قال الأهالي إن هناك عددا من أفراد المسكن تحت الأنقاض.

مصر.. مصرع 4 أطفال وامرأتين في انهيار منزل.. (صور)

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وجار تحرير محضر بالواقعة إلى أن يتم استخراج باقي الضحايا من تحت الأنقاض.

المصدر: اليوم السابع

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