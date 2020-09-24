تهنئة للسعودية من رغد صدام حسين

في لفتة تحمل الكثير من المعاني، وجهت رغد، ابنة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين، تهنئة إلى السعودية وشعبها بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة.

وكتبت رغد صدام حسين على حسابها في "تويتر" بهذه المناسبة قائلة: "كل عام والسعودية وشعب السعودية العزيز بخير وعز من الله سبحانه".

كل عام والسعودية وشعب السعودية العزيز بخير وعز من الله سبحانه..#رغد_صدام_حسين#اليوم_الوطني_السعودي_ال90 — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) September 24, 2020

المصدر: تويتر