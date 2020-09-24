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العاهل السعودي ينوه بثلاثة أمور هامة في ذكرى اليوم الوطني

أخبار العالم العربي

العاهل السعودي ينوه بثلاثة أمور هامة في ذكرى اليوم الوطني
Reuters
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بمناسبة اليوم الوطني السعودي، نوه الملك سلمان بن عبد العزيز بما "تنعم به بلاده من أمن واستقرار ولحمة وطنية". 

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وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة على حسابه في "تويتر" عن مشاعر الافتخار بـ"وطن عظيم ومواطنين أوفيا"، في هذه الذكرى الكبرى.

وخاطب الملك السعودي شعبه قائلا: "كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبل أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه".

المصدر: حساب الملك على تويتر

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