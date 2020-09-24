العاهل السعودي ينوه بثلاثة أمور هامة في ذكرى اليوم الوطني

بمناسبة اليوم الوطني السعودي، نوه الملك سلمان بن عبد العزيز بما "تنعم به بلاده من أمن واستقرار ولحمة وطنية".

إقرأ المزيد

وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة على حسابه في "تويتر" عن مشاعر الافتخار بـ"وطن عظيم ومواطنين أوفيا"، في هذه الذكرى الكبرى.

في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء، ونحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دوراً كبيراً في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا.

حفظ الله وطننا من كل مكروه. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) September 23, 2020

وخاطب الملك السعودي شعبه قائلا: "كان لكم ولآبائكم من قبلكم دور كبير في ترسيخها، متطلعين لمستقبل أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا. حفظ الله وطننا من كل مكروه".

المصدر: حساب الملك على تويتر