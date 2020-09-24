بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. برج جبل نامسان في سيئول يتزين بعلم المملكة
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تزين برج جبل نامسان في وسط العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، باللون الأخضر وبالعلم السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.
وجرت إضاءة البرج باللون الأخضر وبصورة لعلم السعودية مشفوعة بتهنئة استمرت لمدة ثلاث ساعات، من السابعة مساء حتى العاشرة.
대한민국 수도 #서울에서#리야드로 보내는 #사우디_국경일 90주년 축하— السفارة في سيئول (@KSAembassyKorea) September 23, 2020
사우디 국기 점등으로 빛나는 남산 타워#Namsan#Seoul#SaudiNationalDay90pic.twitter.com/fIh08sGIfn
المصدر: السفارة السعودية في سيئول