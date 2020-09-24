بمناسبة اليوم الوطني السعودي.. برج جبل نامسان في سيئول يتزين بعلم المملكة

تزين برج جبل نامسان في وسط العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، باللون الأخضر وبالعلم السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

وجرت إضاءة البرج باللون الأخضر وبصورة لعلم السعودية مشفوعة بتهنئة استمرت لمدة ثلاث ساعات، من السابعة مساء حتى العاشرة.

المصدر: السفارة السعودية في سيئول