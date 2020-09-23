الجيش الإسرائيلي يكشف ملابسات انفجار على الحدود مع لبنان

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، إن الحادث الأمني الذي وقع على الحدود مع لبنان نجم عن انفجار لغم.

ونقلت مراسلة RT عن الجيش الإسرائيلي تأكيده أن الحادث سببه اصطدام حيوان بري بلغم، ما أدى إلى انفجاره.

وأوضحت وسائل إعلام فلسطينية أنه "في تمام الساعة 6:48 من مساء اليوم الأربعاء، وقع انفجار في على حدود فلسطين مع لبنان، ما أدى إلى قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق عدد من قنابل الإنارة والقنابل الدخانية، ليتبين لاحقا أن حيوانا بريا داس على أحد الألغام".

المصدر: RT + وكالات