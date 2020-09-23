الصحة اللبنانية: تسجيل 13 وفاة و940 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، تسجيل 13 وفاة و940 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 328 والإصابات إلى 31778 حالة.

وتماثل 466 شخصا للشفاء من الفيروس في اليوم الماضي، فيما يخضع 126 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.

إلى ذلك، ارتفع عدد الفحوصات المخبرية التي أجرتها السلطات الصحية للكشف عن الفيروس إلى 13110.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية