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مصر.. الضابط المعتدى عليه من قبل مستشارة يطالبها بتعويض بآلاف الجنيهات

أخبار العالم العربي

مصر.. الضابط المعتدى عليه من قبل مستشارة يطالبها بتعويض بآلاف الجنيهات
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طالب فريق الدفاع عن الحق المدني في جلسة محاكمة المستشارة نهى الإمام، المتهمة بالتعدي على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، بتعويض مدني بقيمة 100 ألف جنيه.

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وكان النائب العام المصري قرر إحالة نهى الإمام، "للمحاكمة الجنائية لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي".

وأثبتت تحقيقات النيابة العامة تعدي المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حال تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتدائها الكمامة الطبية اتباعا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم مما يشكل فعلا يعاقب عليه قانونا.
المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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