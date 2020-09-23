مصر.. مجمع البحوث الإسلامية يرد على الفنانة السورية أصالة بعد أغنيتها المثيرة للجدل

أثارت أغنية الفنانة السورية أصالة، التي تحمل اسم "رفقا"، جدلا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ورود جزء من حديث نبوي في الأغنية.

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وجاء بالأغنية: "رفقا بمن عنهن قيل استوصوا خيرا بالنساء"، وتباينت ردود الفعل حول ما قام به مؤلف الأغنية والفنانة من الاستعانة بحديث نبوي، ما بين مؤيد ومعارض، ووصل الاختلاف إلى علماء الأزهر، فعبر مجمع البحوث بالأزهر عن رفضه للأمر، بينما أكدت عميدة كلية الدراسات الإسلامية السابقة سعادتها بالأغنية.

وإنهاء للجدل، أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف "أن ما جرى تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا من اقتباس الأغاني بعض جمل من أحاديث النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر لا يليق بمقام النبوة ولا مكانة الأنبياء، عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا يجوز شرعًا لما قد يلابس أداء "الأغاني" ويلتصق بها من أمور تتنافى وجلال النبوة".

وأوضح المجمع أنه انطلاقا من واجب النصيحة لله ورسوله وعامة المؤمنين وخاصتهم، فإن "مجمع البحوث الإسلامية، ينصح المسلمين كافة بعدم التعرض لسماع مثل هذه الأغاني أو التغني بها أو ترويجها، وعليهم أن يعلموا أنهم مأمورون بتوقير هذا النبي العظيم، صلى الله عليه وسلم، وإعزازه، وإعلاء قدره ومقامه والبعد بأحاديثه الشريفة عن ساحات التسلية واللهو".

المصدر: وسائل إعلام مصرية