مصر.. المحكمة تصدر قرارا بتأجيل النظر في قضية مستشارة النيابة السابقة المعتدية على ضابط

قررت محكمة جنح النزهة في مصر الجديدة، تأجيل محاكمة المستشارة، نهى الإمام، المتهمة بالتعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، لجلسة 30 سبتمبر للإطلاع.

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وتغيبت المستشارة، نهى الإمام، عن حضور أولى جلساتها المنعقدة بمحكمة مصر الجديدة، حيث شدد حرس المحكمة من تواجده أمام الباب الرئيسي للمحكمة، وتم فرض كردون أمني ومنع الصحفيين حتى الآن من التغطية الإعلامية

وكان مصدر أمني قد أكد أن الجلسة سوف تنعقد في تمام الساعة الحادية والنصف من ظهر اليوم.

وكان النائب العام قد قرر إحالة المستشارة السابقة في هيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية، لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء تأديته وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلا عن إتلافها عمدا أموالا منقولة لا تملكها، مما ترتب عليه ضرر مالي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية