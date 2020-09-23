نائب رئيس البرلمان اللبناني يرى مؤشرات واعدة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة

قال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إيلي الفرزلي، إن هناك "إمكانيات واعدة" قد تساعد في إنهاء الأزمة المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد تأييد فرنسا لاقتراح يهدف لحل الأزمة.

وأضاف الفرزلي في تصريحات نقلها التلفزيون: "هناك إمكانيات واعدة يمكن البناء عليها، ولكن علينا الانتظار قليلا".

ونقلت قناة "إم.تي.في" عنه أن رئيس المجلس، نبيه بري، لم يعد متشائما، ومطلبه يتمثل في اختيار وزير المالية كنقطة محورية في الأزمة القائمة.

المصدر: رويترز