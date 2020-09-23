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القوات العراقية تقبض على شقيقين يعملان في استخبارات "داعش"

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تقبض على شقيقين يعملان في استخبارات
Reuters
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اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، اليوم الاربعاء، القبض على شقيقين يعملان في "استخبارات داعش" جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الوكالة في بيان صحفي: "من خلال المتابعة المستمرة لعصابات داعش الإرهابية القت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الدورة ب‍بغداد مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت أن "العنصرين عملا في ما يسمى ديوان الأمن/ الاستخبارات لقاطع الفلوجة تحت كنى "ابو سالم الموالي" وابو حذيفة" وهما شقيقان".

وأشار البيان إلى أن "المتهمين اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية، وبهروبهما من قضاء الفلوجة الى العاصمة بغداد للتخفي من القوات الأمنية أثناء عمليات التحرير".

 

المصدر: RT

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