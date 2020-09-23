مطار دمشق.. "رحلة إجلاء" جديدة.. واستكمال إجراءات الافتتاح مطلع الشهر القادم

أعلنت وزارة النقل السورية عن "رحلة إجلاء" جديدة من سلطنة عمان إلى مطار دمشق، بينما استكملت ترتيبات إعادة افتتاح المطار رسميا مطلع الشهر القادم

وقالت الوزارة إن "الخطوط الجوية السورية" ستسير رحلة إجلاء للسوريين من مسقط في سلطنة عمان إلى مطار دمشق يوم غد الخميس.

بينما أكد مدير المطار نضال محمد لصحيفة "الوطن" المحلية أن كوادر المطار في "جاهزية كاملة لاستئناف حركة الطيران في الأول من الشهر القادم، وذلك من جميع المناحي لتخديم جميع الرحلات"

وحول الإجراءات بالنسبة للمسافرين أوضح محمد أنه عند وصول المسافر يتم تعقيم الحقائب قبل الدخول إلى مبنى الركاب، مع وضع لوحات دلالة تشير إلى التباعد المكاني في جميع أنحاء المطار، إضافة إلى لوحات إرشادية توضح ما المطلوب من المسافر والموظف ضمن حرم المطار"

وأكد أن "ارتداء الكمام إلزامي في الطائرة ومبنى الركاب، سواء فيما يخص المسافر أو الموظف"، وأشار إلى أنه "سيتم تعقيم مبنى الركاب والصالات بمعدل 3 مرات يوميا" وأن المركز الصحي في المطار يعمل "على مدار الـ24 ساعة مع أطباء مناوبين"، مع وجود إجراءات متخذة ومتابعة من الصحة، بشأن أي حالة مشتبه بإصابتها بكورونا، حتى وإن كانت حاصلة على وثيقة الفحص الخاص بكورونا PCR، وقال إن على المسافر المغادر أن يحصل على وثيقة PCR سلبية، ضمن مدة زمنية لا تتجاوز الـ 96 ساعة كحد أقصى، كما تم تكليف شركات الطيران بالتدقيق على موضوع الوثيقة.

وتم تعليق الرحلات من وإلى سوريا منذ أشهر ضمن مجموعة إجراءات اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وبدأت مؤخرا ترفعها تدريجيا.

المصدر: RT + الوطن