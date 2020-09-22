روحاني: وقفنا إلى جانب الشعب السوري ضد الجماعات التكفيرية وقدمنا مبادرة للسلام في سوريا
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده وقفت إلى جانب الشعب السوري ضد الجماعات التكفيرية وقدمت مبادرة للسلام في سوريا.
روحاني: كنا أول دولة وقفت إلى جانب الكويت في مواجهة اجتياح صدام حسين
روحاني: وقفنا إلى جانب الشعب السوري ضد الجماعات التكفيرية وقدمنا مبادرة للسلام في سوريا
روحاني: وقفنا إلى جانب شعب لبنان ضد الاحتلال ولم ندخل في أي صفقة ضد القدس وحقوق الفلسطينيين
روحاني: وقفنا إلى جانب الشعب اليمني في التصدي للعدوان
روحاني: التزامنا بالاتفاق النووي رغم انسحاب الولايات المتحدة منه ونواجه أقسى أنواع العقوبات
روحاني: العقوبات الأمريكية على إيران انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة
روحاني: من يتفاخر بمحاربة الإرهاب هو ذاته من صنعه وفرض علينا العقوبات
روحاني: لا يمكن للولايات المتحدة أن تفرض علينا لا الحرب ولا المفاوضات
يتبع...