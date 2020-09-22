قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده وقفت إلى جانب الشعب السوري ضد الجماعات التكفيرية وقدمت مبادرة للسلام في سوريا.

روحاني: كنا أول دولة وقفت إلى جانب الكويت في مواجهة اجتياح صدام حسين

روحاني: وقفنا إلى جانب الشعب السوري ضد الجماعات التكفيرية وقدمنا مبادرة للسلام في سوريا

روحاني: وقفنا إلى جانب شعب لبنان ضد الاحتلال ولم ندخل في أي صفقة ضد القدس وحقوق الفلسطينيين

روحاني: وقفنا إلى جانب الشعب اليمني في التصدي للعدوان

روحاني: التزامنا بالاتفاق النووي رغم انسحاب الولايات المتحدة منه ونواجه أقسى أنواع العقوبات

روحاني: العقوبات الأمريكية على إيران انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة

روحاني: من يتفاخر بمحاربة الإرهاب هو ذاته من صنعه وفرض علينا العقوبات

روحاني: لا يمكن للولايات المتحدة أن تفرض علينا لا الحرب ولا المفاوضات

يتبع...