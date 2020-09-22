الصحة اللبنانية: تسجيل 8 وفيات و851 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، تسجيل 8 وفيات و851 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 315 والإصابات إلى 30838 حالة.

وتماثل 460 شخصا للشفاء من الفيروس في اليوم الماضي، فيما يخضع 125 مريضا للعلاج في وحدات العناية المركزة.

إلى ذلك، ارتفع عدد الفحوصات المخبرية التي أجرتها السلطات الصحية للكشف عن الفيروس إلى 11984 فحصا.

المصدر: وزارة الصحة اللبنانية