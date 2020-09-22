الإعلان عن موعد جنازة الملياردير المصري محمد فريد خميس

أعلنت جيهان مديح، أرملة الملياردير المصري المشهور، محمد فريد خميس، الذي توفي يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض، عن موعد جنازته.

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وكتبت، عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تقام مراسم الصلاة على المغفور لله محمد فريد خميس يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري الساعة 11ظهراً، حيث يشيع الجثمان من مصانع النساجون الشرقيون الإنترناشيونال بطريق العاشر من رمضان في مقابر الأسرة بمنطقة الروبيكي بالعاشر من رمضان".

وولد محمد فريد خميس بمحافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وابنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.

وعمل رجل الأعمال الراحل بالبنك الأهلي المصري 1961-1967، إضافة إلى أعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.

أسس الراحل وتولى رئاسة الشركات الآتية: "شركة النساجون الشرقيون، مصر، شركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، شركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، الشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين، شركة ألوان للسجاد والموكيت والبساط".

المصدر: وسائل إعلام مصرية