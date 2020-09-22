مصدر في "حزب الله" يكشف ما استهدفه انفجار عين قانا!

علق مصدر تابع للمكتب الإعلامي لـ"حزب الله" على حادث الانفجار الذي وقع في بلدة عين قانا جنوب لبنان.

وقال مصدر في المكتب الإعلامي التابع لـ"حزب الله" لـ"النهار" اللبنانية، ""ما انفجر هو مركز لتجميع مخلفات حرب تموز أي الألغام".

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كما نفى المصدر خبر استهداف القيادي الكبير في الحزب علي سمير الرزّ أو أي قائد جهادي كبير آخر.

وكانت "رويترز" نقلت عن مصدر أمني قوله إنّ "انفجار جنوب لبنان وقع في مستودع أسلحة لحزب الله بسبب خطأ فني".

ووقع انفجار في عين قانا الجنوبية بجنوب لبنان، وسط تأكيدات أمنية بأن الانفجار وقع في منزل يستخدم كمركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب.

المصدر: النهار