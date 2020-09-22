عدد الإصابات بكورونا في دول الخليج تجاوز 800 ألف

أظهرت أرقام وإحصاءات لوكالة "رويترز" أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدول العربية الخليجية الست زاد إلى مثليه في ثلاثة أشهر وتجاوز 800 ألف حالة.

وأوقفت جميع الدول إجراءات العزل العام وحظر التجول، لكن القيود على التجمعات وعلى السفر للخارج ما زالت قائمة، ومعايير التباعد الاجتماعي ما زالت مفروضة.

وبلغ عدد حالات الإصابة في منطقة الخليج حتى اليوم الثلاثاء، 800651 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 6805 حالات.

وشهدت الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين ارتفاعا في حالات الإصابة اليومية مرة أخرى في سبتمبر الجاري.

وقبل 10 أيام قالت السلطات بالإمارات إن البلاد سجلت أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة، وبلغت 1007 حالات، وعزت ذلك بالقول إن المواطنين لا يلتزمون بقواعد التباعد الاجتماعي.

وتشهد السعودية، التي سجلت أكبر عدد إصابات في المنطقة تجاوز 330 ألف حالة، وسجلت أكثر من 4500 حالة وفاة، تشهد انخفاضا في عدد الحالات اليومية منذ أوائل يوليو الماضي. وسجلت أمس الاثنين 492 حالة إصابة جديدة، بالمقارنة مع ذروة بلغتها في منتصف يونيو حزيران حين سجلت 4919 حالة في يوم واحد.

وتراوحت أعداد الإصابات اليومية في الكويت بين 400 و900 حالة منذ أوائل مايو الماضي. واستأنفت الكويت جزئيا رحلات الطيران التجارية في الأول من أغسطس، وتجاوز إجمالي عدد الإصابات في البلاد اليوم 100 ألف حالة إصابة، وأما إجماي عدد الوفيات فقد بلغ و588 حالة وفاة.

المصدر: رويترز