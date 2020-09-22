ندوة افتراضية بين صحفيين وشخصيات من إسرائيل ودول عربية

خلال لقاء افتراضي"غير مسبوق"، تحادثت شخصيات رسمية وأكاديميون وصحفيون، عرب وإسرائيليون، الاثنين.

وقائع هذا اللقاء عبر الأنترنت نقلتها الصحيفة الإسرائيلية اليومية "تايمز أوف إسرائيل".

ووجه الرئيس الإسرائيلي، روفين ريفلين، رسالة إلى المشاركين بهذه المناسبة دعاهم فيها إلى زيارة تل أبيب، قرأها عليهم خلال هذا اللقاء الذي دام ساعتين، عوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو.

المشاركون العرب لا ينتمون إلى دول التطبيع فحسب، على غرار البحرين والإمارات العربية المتحدة، بل كان من ضمنهم مشاركون سعوديون وسودانيون وجزائريون، على حد قول الصحيفة التي أكدت أن "التطبيع" في بلدانهم ما زال يُعتبر جريمة.

كان أول المتدخلين العرب في النقاش الصحفي محمد الحمادي، مدير"الرؤية" في الإمارات العربية المتحدة والمدير السابق لصحيفة الاتحاد الإماراتية.

من بين المتدخلين أيضا رئيس جمعية الصحفيين في البحرين، أحمد السيد، والصحفي البحريني، محمد مبارك، وكذلك الخبيرة في الاتصال، الدكتورة نجاة السعيد، من السعودية، بالإضافة إلى السوداني، النور عبد الله جدعين، والصحفي المصري مصطفى الدسوقي.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"