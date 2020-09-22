القوات العراقية تعلن انطلاق عملية للبحث عن ناشط مختطف

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الثلاثاء، انطلاق عملية البحث عن الناشط المختطف، سجاد العراقي، في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

وذكر بيان للخلية: "انطلقت اليوم وحدات أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب وفوج من شرطة ذي قار وفوج من لواء مغاوير قيادة عمليات سومر، بتنفيذ واجب مشترك للتفتيش والبحث عن المخطوف (سجاد العراقي) وإلقاء القبض على الخاطفين".

وأضاف، أن "الواجب يشمل مناطق (أم الغزلان وناحية الدواية الشديد والعبيد والعكيكة الهصاصرة وسيد دخيل)".

وأشار إلى أن "العملية ستكون بإسناد طيران الجيش، وبالتزامن مع خروج اللواء الرابع بالرد السريع على الحدود الفاصلة مع محافظة ميسان".

المصدر: RT