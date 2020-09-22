وزارة الري المصرية: الفيضان مبشر ومنسوب النيل سيرتفع

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن مصر تمر بموسم الفيضان، وبدأ من 1 أغسطس الماضي وسيستمر لمدة 3 أشهر، لافتا إلى أن الفيضان مبشر.

وأوضح المهندس محمد السباعي، خلال لقائه مع تلفزيون "اليوم السابع"، أنه يجري حجز المياه خلف السد العالى، ليتم استخدامها فيما بعد.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية المناسبة بالتنسيق مع المحافظات المعنية، للتعامل مع الفيضان للحفاظ على الأرواح والممتلكات، لافتا إلى أنه خلال الـ5 أيام المقبلة سيرتفع منسوب مياه نهر النيل، ولكنه سينخفض بعد ذلك، مشيرا إلى أن هناك 13 محافظة متاخمة لنهر النيل، وليس فقط محافظة البحيرة أو دمياط وكفر الشيخ، وتم التنسيق مع تلك المحافظات لمتابعة مناسيب المياه على مدار الساعة.

وحذر السباعي من أن حالات التعدي الموجودة على أراضي طرح النهر قد تتضرر من الارتفاع المتوقع في منسوب النيل، مضيفا: "أولوياتنا هي حماية المواطن، خلال الفترة الحالية، فترة الفيضان، وربنا أنعم علينا هذا العام بأن الفيضان فوق المتوسط وعالٍ، وإن شاء الله نستثمر ده بأننا نستفيد من كل نقطة مياه ونحسن المياه خاصة فى فرعى دمياط ورشيد".

المصدر: اليوم السابع